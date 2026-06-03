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Mes bracelets Hedwige Harry Potter

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D'adorables bracelets à créer, pour tous les potterheads ! Dans ce coffret, une notice en pas à pas et tout le matériel nécessaire pour créer six bracelets uniques à l'effigie de Hedwige, la chouette de Harry Potter ! Contenu : - 300 perles heishi - des perles dorées - des fermoirs, pompons, charms et pendentifs - des rubans et cordons à motifs - du fil nylon élastique Pour compléter l'activité, l'enfant trouveras dans le coffret un petit livret avec des quiz et des coloriages.

Par Playbac
Chez Play Bac

|

Auteur

Playbac

Editeur

Play Bac

Genre

Perles et bijoux

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Mes bracelets Hedwige Harry Potter

Playbac

Paru le 03/06/2026

Play Bac

14,90 €

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9791070161036
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