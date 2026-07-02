Mon (beau) moche frère et moi

Un bébé arrive... et le chaos s'installe ! Quand Malaïka découvre qu'elle a un petit frère, elle ne s'attendait pas à un tel bouleversement. Alistair hurle jour et nuit, empoisonne l'air avec ses couches et épuise toute la famille. Impossible de se reposer... ni de s'en réjouir. Très vite, Malaïka se met à soupçonner la nouvelle voisine, Rose Fluhaut, une étrange vieille dame passionnée de yoga, d'avoir jeté un sort au bébé . Et si Alistair n'était pas juste un nourrisson difficile, mais le résultat d'un maléfice ? Avec son ami Anton, Malaïka se lance dans une enquête aussi farfelue qu'inquiétante pour découvrir la vérité.