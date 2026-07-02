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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Le secret de Margot

Sylvie Baussier, Auriane Bui

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Embarquez pour Versailles à l'époque du Roi Soleil ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. L'histoire : Louise est intriguée : Margot, la nouvelle bonne de la maison, ne sait ni faire un feu ni habiller sa maîtresse. Par contre, elle possède un mouchoir brodé et une chaine en or... Louise et son frère Nicolas adorent les mystères ! Ils mettent au point un plan pour élucider celui-ci. Pourront-ils aider la jeune Margot, qui porte un lourd secret ? Un roman historique pour les enfants de 7 à 11 ans. Spécial enseignant. e. s : des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour étudier cet ouvrage en classe.

Par Sylvie Baussier, Auriane Bui
Chez Nathan

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Auteur

Sylvie Baussier, Auriane Bui

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Le secret de Margot

Sylvie Baussier, Auriane Bui

Paru le 02/07/2026

64 pages

Nathan

7,90 €

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Scannez le code barre 9782095066345
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