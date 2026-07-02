Le secret de Margot

Embarquez pour Versailles à l'époque du Roi Soleil ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. L'histoire : Louise est intriguée : Margot, la nouvelle bonne de la maison, ne sait ni faire un feu ni habiller sa maîtresse. Par contre, elle possède un mouchoir brodé et une chaine en or... Louise et son frère Nicolas adorent les mystères ! Ils mettent au point un plan pour élucider celui-ci. Pourront-ils aider la jeune Margot, qui porte un lourd secret ? Un roman historique pour les enfants de 7 à 11 ans. Spécial enseignant. e. s : des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour étudier cet ouvrage en classe.