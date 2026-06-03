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Starving Revelation T07

Yû Kuraishi

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Amazawa a réussi à photographier la véritable apparence des Amahito, les dirigeants de ce monde. Tsuji parviendra-t-il à réaliser son souhait de longue date et diffuser ces images pour détruire le système en place ? Rien n'est sûr, car Sakaki, le commandant en chef de police et père de Matchiné, s'oppose à lui. Il lui révèle une terrible vérité et lui impose un choix difficile à l'issue d'un combat acharné. Le monde dans lequel l'humanité vit "heureuse en tant que nourriture" n'est en réalité qu'une immense supercherie ! Quel avenir Amazawa, Matchiné et Hoaki choisiront-ils ? La suite tant attendue de Starving Anonymous va révéler ses ultimes secrets !

Par Yû Kuraishi
Chez Pika Edition

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Auteur

Yû Kuraishi

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Starving Revelation T07

Yû Kuraishi

Paru le 03/06/2026

192 pages

Pika Edition

7,70 €

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