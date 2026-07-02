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Calcul mental CM1

Dantec olivier Le, Christophe Bansart, Olivier Le Dantec

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Le cahier qui rend le calcul mental clair, rapide et motivant - idéal pour progresser en CM1 ! > Le calcul mental, clé de la réussite en maths Ce cahier Nathan accompagne les élèves de CM1 (9-10 ans) pour automatiser les calculs, gagner en rapidité et renforcer leur confiance en mathématiques. > Un entraînement progressif et structuré - Exercices adaptés au niveau CM1 - Difficulté progressive pour consolider les acquis - Activités variées pour ne pas se lasser > Des bénéfices concrets - Mémorisation des tables et automatismes - Calcul plus rapide et plus fluide - Meilleure réussite en classe et aux évaluations > Idéal pour un entraînement quotidien - Courtes séances pour progresser sans se décourager - Parfait pour les devoirs ou les révisions à la maison - Favorise l'autonomie de l'enfant Le cahier idéal pour consolider les bases indispensables en mathématiques au CM1 ! Conçu par un spécialiste reconnu de l'apprentissage des maths (Olivier Le Dantec), ce cahier propose une approche motivante et parfaitement conforme aux programmes.

Par Dantec olivier Le, Christophe Bansart, Olivier Le Dantec
Chez Nathan

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Auteur

Dantec olivier Le, Christophe Bansart, Olivier Le Dantec

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques

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Calcul mental CM1

Dantec olivier Le, Christophe Bansart, Olivier Le Dantec

Paru le 02/07/2026

64 pages

Nathan

6,90 €

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