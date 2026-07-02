Calcul mental CM1

Le cahier qui rend le calcul mental clair, rapide et motivant - idéal pour progresser en CM1 ! > Le calcul mental, clé de la réussite en maths Ce cahier Nathan accompagne les élèves de CM1 (9-10 ans) pour automatiser les calculs, gagner en rapidité et renforcer leur confiance en mathématiques. > Un entraînement progressif et structuré - Exercices adaptés au niveau CM1 - Difficulté progressive pour consolider les acquis - Activités variées pour ne pas se lasser > Des bénéfices concrets - Mémorisation des tables et automatismes - Calcul plus rapide et plus fluide - Meilleure réussite en classe et aux évaluations > Idéal pour un entraînement quotidien - Courtes séances pour progresser sans se décourager - Parfait pour les devoirs ou les révisions à la maison - Favorise l'autonomie de l'enfant Le cahier idéal pour consolider les bases indispensables en mathématiques au CM1 ! Conçu par un spécialiste reconnu de l'apprentissage des maths (Olivier Le Dantec), ce cahier propose une approche motivante et parfaitement conforme aux programmes.