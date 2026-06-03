Onyx Storm

Violet Sorrengail a passé près d'un an et demi à l'Académie de la Guerre de Basgiath. Cependant, l'heure des leçons est révolue, de même que celle des incertitudes. Car la bataille s'est engagée pour de bon et avec des ennemis qui se rapprochent, hors des murs et parmi leurs rangs, impossible de savoir à qui se fier. A présent, Violet doit franchir les protections affaiblies d'Aretia pour chercher des alliés prêts à soutenir la Navarre dans les territoires méconnus. Cette quête va éprouver son esprit, sa chance et sa force. Violet devra aussi préserver à tout prix ceux qu'elle aime : ses dragons, sa famille, son foyer... et lui. Même si cela suppose de garder un secret si immense qu'il pourrait tout détruire. Ils ont besoin d'une armée, ils ont besoin de pouvoirs, ils ont besoin de magie. Et ils ont besoin d'une chose que seule Violet est capable de trouver : la vérité. Mais une tempête approche et tous ne survivront pas à sa colère.