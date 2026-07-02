Pot-Bouille

Des analyses synthétiques et accessibles pour les élèves de Première, afin de leur apporter l'essentiel sur l'oeuvre et le parcours en vue du Bac de français. Les élèves pourront découvrir le travail d'Emile Zola à travers l'un des tomes de la série des Rougon-Macquart. Sous forme de fiches en couleurs, il propose : - Repères sur l'auteur et le contexte historique de l'oeuvre - Résumés de textes et des repères dans l'oeuvre - Thèmes expliqués et commentaires linéaires - Le parcours associé explicité - Astuces pour comprendre et réviser vite et efficacement - Exemples de dissertations corrigées et expliquées pas à pas - Explications de texte complémentaires et guide pour l'entretien à l'oral - Citations incontournables à retenir et quiz de révision