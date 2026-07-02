Des analyses efficaces et accessibles, pensées pour les élèves de Première, qui rassemblent l'essentiel à retenir sur l'oeuvre Le Chevalier de la charrette et le parcours pour réussir le Bac de français. Sous forme de fiches en couleurs, il propose : - Repères sur l'auteur et le contexte historique de l'oeuvre - Résumés de textes et des repères dans l'oeuvre - Thèmes expliqués et commentaires linéaires - Le parcours associé explicité - Astuces pour comprendre et réviser vite et efficacement - Exemples de dissertations corrigées et expliquées pas à pas - Explications de texte complémentaires et guide pour l'entretien à l'oral - Citations incontournables à retenir et quiz de révision