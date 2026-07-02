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Le Chevalier de la charrette

Chrétien de Troyes, Clémence Ferrand

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Des analyses efficaces et accessibles, pensées pour les élèves de Première, qui rassemblent l'essentiel à retenir sur l'oeuvre Le Chevalier de la charrette et le parcours pour réussir le Bac de français. Sous forme de fiches en couleurs, il propose : - Repères sur l'auteur et le contexte historique de l'oeuvre - Résumés de textes et des repères dans l'oeuvre - Thèmes expliqués et commentaires linéaires - Le parcours associé explicité - Astuces pour comprendre et réviser vite et efficacement - Exemples de dissertations corrigées et expliquées pas à pas - Explications de texte complémentaires et guide pour l'entretien à l'oral - Citations incontournables à retenir et quiz de révision

Par Chrétien de Troyes, Clémence Ferrand
Chez Nathan

|

Auteur

Chrétien de Troyes, Clémence Ferrand

Editeur

Nathan

Genre

Français

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Le Chevalier de la charrette

Chrétien de Troyes, Clémence Ferrand

Paru le 02/07/2026

128 pages

Nathan

5,50 €

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Scannez le code barre 9782095064389
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