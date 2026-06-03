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Brume

Hugo Image

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Apprentie sorcière : croire en soi reste le plus puissant des sortilèges ! Brume est une petite fille espiègle qui ne rêve que d'une seule chose : devenir sorcière ! Le jour où son papa adoptif lui dévoile l'ouvrage secret qui entoure sa naissance, un grimoire de magie, tout s'éclaire. Et si Brume était une véritable sorcière ? Passe une année scolaire au rythme des aventures de Brume, son assistant le petit cochon Hubert, et son ami Hugo ! D'après la bande dessinée à succès de Jérôme Pélissier et Carine Hinder.

Par Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Agendas jeunesse

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Brume

Hugo Image

Paru le 03/06/2026

284 pages

Hugo et Compagnie

11,99 €

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