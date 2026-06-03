Apprentie sorcière : croire en soi reste le plus puissant des sortilèges ! Brume est une petite fille espiègle qui ne rêve que d'une seule chose : devenir sorcière ! Le jour où son papa adoptif lui dévoile l'ouvrage secret qui entoure sa naissance, un grimoire de magie, tout s'éclaire. Et si Brume était une véritable sorcière ? Passe une année scolaire au rythme des aventures de Brume, son assistant le petit cochon Hubert, et son ami Hugo ! D'après la bande dessinée à succès de Jérôme Pélissier et Carine Hinder.