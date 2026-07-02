Le livre pour réviser les Maths en 5e avec la chaîne YouTube d'Yvan Monka ! Cours, Exos, Méthodes pour ton année de 5e ! > Ce livre est conçu comme un guide pour organiser les ressources vidéos de la chaîne et t'aider dans tes apprentissages. > Tout est construit selon un parcours progressif comprenant pour chaque chapitre un cours complet et de nombreux exercices. > Pour t'entraîner sur chaque point du programme de 5e, il suffit de flasher les QR codes présents tout au long de l'ouvrage.