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Mes gommettes de l'école

Thierry Courtin

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L'activité idéale pour préparer la rentrée en s'amusant avec T'choupi ! Les tout-petits découvrent avec T'choupi les scènes du quotidien scolaire : la classe, la récréation, la cantine, la sieste ou encore les cours de sport. Grâce à plus de 150 gommettes repositionnables, l'enfant s'amuse à compléter les pages, inventer des histoires à manipuler à son rythme. Un cahier léger et pratique pour accompagner la rentrée et familiariser les enfants de 2 ans et plus avec leur futur environnement.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes gommettes de l'école

Thierry Courtin

Paru le 02/07/2026

16 pages

Nathan

6,40 €

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Scannez le code barre 9782095063085
9782095063085
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