Mes gommettes de l'école

L'activité idéale pour préparer la rentrée en s'amusant avec T'choupi ! Les tout-petits découvrent avec T'choupi les scènes du quotidien scolaire : la classe, la récréation, la cantine, la sieste ou encore les cours de sport. Grâce à plus de 150 gommettes repositionnables, l'enfant s'amuse à compléter les pages, inventer des histoires à manipuler à son rythme. Un cahier léger et pratique pour accompagner la rentrée et familiariser les enfants de 2 ans et plus avec leur futur environnement.