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Agenda scolaire tennis

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Plonge au coeur du sport avec cet agenda scolaire dédié au tennis ! Conçu pour les passionnés de la balle jaune, cet agenda ne se contente pas de t'aider à organiser ton année scolaire ; il t'emmène dans un voyage au rythme des échanges endiablés et des matchs légendaires. Chaque semaine, découvre des infos insolites sur tes joueurs préférés, réponds à des quiz inédits, et revis les récits de rencontres mythiques qui ont marqué l'histoire du tennis. Agrémenté de nombreuses photos, cet agenda est ton partenaire idéal pour une année scolaire réussie et passionnément tennistique. Prépare-toi à smasher tes objectifs scolaires et sportifs !

Par Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda scolaire tennis

Hugo Image

Paru le 03/06/2026

352 pages

Hugo et Compagnie

12,95 €

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