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L'essence du mal

Luca D'Andrea

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En 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud, trois randonneurs sont retrouvés dans la forêt de Bletterbach, leurs corps mutilés au-delà de l'imaginable. Personne n'a jamais su ce qu'il s'est passé. Trente ans plus tard, Jeremiah Salinger, réalisateur américain de documentaires marié à une femme de la région, entend parler de ce drame mystérieux et part à la recherche de la vérité. A Siebenhoch, petite ville des Dolomites où le couple s'est installé, les habitants voient d'un mauvais oeil son enquête. Comme s'ils craignaient qu'elle ne déterre des secrets enfouis depuis des décennies et rouvre des plaies jamais vraiment cicatrisées...

Par Luca D'Andrea
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Luca D'Andrea

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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L'essence du mal

Luca D'Andrea trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

Paru le 02/07/2026

512 pages

Editions Gallimard

5,90 €

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Scannez le code barre 9782073144966
9782073144966
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