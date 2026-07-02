Kit Capriol a perdu son mari dans les attentats du 11-Septembre. Aujourd'hui actrice courant les castings, elle doit payer les traites de l'appartement de Manhattan et surtout les faramineuses notes d'hôpital de sa fille Zoey, tombée dans un coma profond après un accident dans le métro. Kit mène donc une activité parallèle pour joindre les deux bouts : médium. Elle sélectionne dans le New York Times, riche en avis de décès, ses cibles, à qui elle promet d'entrer en relation avec leurs chers disparus. Et ça marche. Jusqu'au jour où ses séances de spiritisme deviennent dangereusement réelles...