Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Angèle

Sandra Kollender

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ICONIC, la collection de lecture jeunesse sur les superstars de la pop ! Bercée par la musique depuis ses premiers jours, Angèle grandit dans une famille unie près de Bruxelles. Elle aurait pu jouer du piano et fredonner dans sa chambre comme toutes ses copines de classe... seulement voilà, un autre destin l'attendait. Un destin fabuleux, pavé de disques de diamant. De ses premiers pas en musique aux plus grandes scènes du monde, découvre le parcours inspirant d'une reine de la pop libre, audacieuse, fidèle à elle-même, qui réalise ses rêves et fait entendre sa voix ! EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche sur des moments forts de la vie de la chanteuse - 10 citations inspirantes - 1 discographie - 1 quiz

Par Sandra Kollender
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Sandra Kollender

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Musique et danse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Angèle par Sandra Kollender

Commenter ce livre

 

Angèle

Sandra Kollender

Paru le 03/06/2026

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904456
9791042904456
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.