ICONIC, la collection de lecture jeunesse sur les superstars de la pop ! Bercée par la musique depuis ses premiers jours, Angèle grandit dans une famille unie près de Bruxelles. Elle aurait pu jouer du piano et fredonner dans sa chambre comme toutes ses copines de classe... seulement voilà, un autre destin l'attendait. Un destin fabuleux, pavé de disques de diamant. De ses premiers pas en musique aux plus grandes scènes du monde, découvre le parcours inspirant d'une reine de la pop libre, audacieuse, fidèle à elle-même, qui réalise ses rêves et fait entendre sa voix ! EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche sur des moments forts de la vie de la chanteuse - 10 citations inspirantes - 1 discographie - 1 quiz