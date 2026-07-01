A Couple of Cuckoos T27

Salut tout le monde, c'est Aï ! Les travaux de la maison sont enfin terminés mais une sacrée surprise attend Erika et Nagi : il n'y a plus qu'une seule chambre et un seul lit ! Ils vont donc devoir partager ! #malaise La nouvelle se répand vite et nous sommes toutes en panique. Moi, j'invite Nagi dans un restaurant très chic, Hiro s'arrange pour s'abriter sous son parapluie et Sachi saisit l'occasion de passer un long week-end en tête-à-tête avec lui, à Atami. #contreattaque De retour au lycée, voilà qu'un garçon de première propose à la jeune Sachi de sortir avec lui ! Il va devoir obtenir la permission de Nagi qui a une méthode de sélection bien à lui... #défi