200 quiz pour les Super Futés 11 ans

Des blocs de 200 questions-réponses pour se tester et apprendre en s'amusant ! 200 questions-réponses pour éveiller la curiosité des enfants sur tous les sujets qui les passionnent et leur faire découvrir le monde en s'amusant ! Au recto : des questions ouvertes, à choix multiples ou des " Vrai ou faux ? ". Et les réponses au verso ! Des questions parfaitement calibrées aux enfants de l'âge de 11 ans. Pour tester ses connaissances dans ses thématiques préférées : FRANCAIS MATHEMATIQUES VOYAGE DANS LE TEMPS DECOUVERTE DU MONDE SCIENCES ANIMAUX SPORTS ET LOISIRS ART ET LITTERATURE ANGLAIS CULTURES DU MONDE