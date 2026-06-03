Agenda scolaire ZooParc de Beauval

L'agenda scolaire officiel du ZooPArc de Beauval ! Avec cet agenda scolaire, retrouve, jour après jour, tout au long de l'année, les animaux du ZooParc de Beauval et de nombreuses anecdotes à leur sujet : Yuandudu et Huanlili, les emblématiques pandas géants, Audrey et indus, les panthères des neiges, Luna et Robert, les hippopotames nains, Manni et Whoopi, les paresseuxà deux doigts, Jambi et Asu, les tigres de Sumatra, Krüger et Malawi, les lions, Genoa, le koala du Queensland, Remus, le loup arctique, Femore, le lamantin des Caraïbes, Mambasa, l'okapi, Inès et brownie, les pandas roux, Sheila et Asato, les gorilles des plaines de l'Ouest, et pleins d'autres espèces, comme la loutre cendrée, le suricate, les ours bruns, les rhinocéros blancs du Sud... Au total, plus de 130 animaux !