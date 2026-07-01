Sweet distraction

Gavin Caldwell, alias Rocket, membre du plus grand groupe de rock au monde, vit à cent à l'heure : tournées à guichets fermés, nuits endiablées et zéro responsabilité. Jusqu'au moment où une petite fille de trois ans, dont il ignorait l'existence, débarque sur le pas de sa porte. Du jour au lendemain, la fête est terminée. Willow Adams es engagée pour l'épauler, le temps qu'il s'adapte à son nouveau rôle de père. C'est une nounou posée, équilibrée, au coeur tendre et à la force tranquille, impossible à ignorer. Elle ne ressemble en rien aux femmes qu'il fréquente. C'est peut-être précisément pour ça qu'il n'arrive pas à garder ses distances. Ce qui devait être un simple arrangement temporaire se transforme en relation sérieuse au moment même où une bataille pour la garde de la petite fille menace de tout faire voler en éclats. Rocket n'avait jamais voulu être père. Mais maintenant ? Il est prêt à sa battre bec et ongles pour l'adorable enfant qui a bouleversé toute sa vie, et pour cette femme tombée du ciel qu'il n'avait pas vue venir.