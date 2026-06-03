Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Présomptions

T.M. Logan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Tout a commencé par un chien perdu. " Ce matin, Lauren va chercher sa fille qui vient de terminer son premier trimestre à la fac. Elle est impatiente. Ca fait dix semaines qu'elles ne se sont pas vues, la plus longue période de séparation qu'elles n'ont jamais connue. Pourtant, quand elle arrive sur le campus, Evie n'est pas au rendez-vous. Elle ne répond pas au téléphone et quand Lauren frappe à la porte de sa chambre, elle découvre qu'un autre étudiant y vit depuis des mois. Lauren doit se rendre à l'évidence : Evie a disparu corps et biens. Commence alors pour Lauren et Lucas, son plus jeune fils qu'elle ne peut laisser seul à la maison, une étrange quête pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Et il se pourrait qu'Evie ne soit pas la seule à ne pas avoir tout dit.

Par T.M. Logan
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

T.M. Logan

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Présomptions par T.M. Logan

Commenter ce livre

 

Présomptions

T.M. Logan

Paru le 03/06/2026

538 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042903602
9791042903602
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.