Présomptions

" Tout a commencé par un chien perdu. " Ce matin, Lauren va chercher sa fille qui vient de terminer son premier trimestre à la fac. Elle est impatiente. Ca fait dix semaines qu'elles ne se sont pas vues, la plus longue période de séparation qu'elles n'ont jamais connue. Pourtant, quand elle arrive sur le campus, Evie n'est pas au rendez-vous. Elle ne répond pas au téléphone et quand Lauren frappe à la porte de sa chambre, elle découvre qu'un autre étudiant y vit depuis des mois. Lauren doit se rendre à l'évidence : Evie a disparu corps et biens. Commence alors pour Lauren et Lucas, son plus jeune fils qu'elle ne peut laisser seul à la maison, une étrange quête pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Et il se pourrait qu'Evie ne soit pas la seule à ne pas avoir tout dit.