Maman solo

Après deux décennies passées à l'étranger, une Française de quarante ans, entourée de ses trois enfants, fait le choix audacieux de revenir en France. Leur retour marque le début d'une réadaptation collective : elle, en quête d'un poste dans l'enseignement, et eux, confrontés à un système éducatif qu'ils connaissent à travers le prisme de leur bilinguisme. Au fil du temps, de belles rencontres jalonnent cette nouvelle étape de leur vie, enrichissant leur quotidien. Mais au-delà des défis extérieurs liés à leur intégration, le véritable enjeu réside peut-être dans la quête intérieure, celle qui mène à une redécouverte profonde de soi-même.