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Pack en 2 volumes : Spiritus Sancti ; Deus Ex Alembicus

Gihef, Christelle Galland

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Armées de patience, de courage, d'ingéniosité et - qui sait - avec l'aide du Seigneur, elles élaborent un alcool unique en son genre ! En pleine prohibition, le couvent Saint-Patrick est en passe d'être exproprié par la banque. La découverte d'un vieil alambic servant autrefois à la fabrication du rhum change la donne. Le trafic d'alcool est-il vraiment un péché quand il s'agit de sauver de la banqueroute la maison de Dieu ? Pour mère Agatha, soeur Holly et leurs comparses, la réponse ne fait aucun doute... Mais face à un chef de la pègre prêt à tout pour maintenir son business et au Ku Klux Klan qui rôde, les bonnes soeurs au passé pas toujours très catholique vont avoir besoin de bien plus qu'une protection divine.

Par Gihef, Christelle Galland
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Gihef, Christelle Galland

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Aventure

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Pack en 2 volumes : Spiritus Sancti ; Deus Ex Alembicus

Gihef, Christelle Galland

Paru le 01/07/2026

64 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9791041120253
9791041120253
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