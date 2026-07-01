Pack en 2 volumes : Spiritus Sancti ; Deus Ex Alembicus

Armées de patience, de courage, d'ingéniosité et - qui sait - avec l'aide du Seigneur, elles élaborent un alcool unique en son genre ! En pleine prohibition, le couvent Saint-Patrick est en passe d'être exproprié par la banque. La découverte d'un vieil alambic servant autrefois à la fabrication du rhum change la donne. Le trafic d'alcool est-il vraiment un péché quand il s'agit de sauver de la banqueroute la maison de Dieu ? Pour mère Agatha, soeur Holly et leurs comparses, la réponse ne fait aucun doute... Mais face à un chef de la pègre prêt à tout pour maintenir son business et au Ku Klux Klan qui rôde, les bonnes soeurs au passé pas toujours très catholique vont avoir besoin de bien plus qu'une protection divine.
Par
Gihef, Christelle Galland Chez
Bamboo Editions
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