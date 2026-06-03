Shiba Inu Rooms Tome 2

Il suffit parfois d'un fantôme à quatre pattes pour guérir un coeur brisé... Le manga qui fait fondre le Japon ! Kôri commence à s'habituer à la vie aux côtés de Muu, l'esprit shibattaché à l'appartement. Mais avec lui, les journées sont toujours pleines de surprises... Un coup, il faut l'aider à se faire des copains, un autre, il faut lui donner un bain, parce qu'il est couvert de ketchup... Mais face à l'ingénuité de Muu, le sourire finit toujours par revenir aux lèvres de Kôri. Un après-midi, Kôri rentre de sa première journée dans son nouveau lycée. Elle s'apprête à retrouver Muu, censé garder l'appartement en son absence. Mais le chien va lui réserver une surprise dont il a le secret... La vie est toujours pleine de rebondissements avec Muu ! Une comédie aussi chahuteuse que chaleureuse !