Dungeon Elf Tome 2

Comment les gens ordinaires peuvent-ils survivre dans un monde rempli de monstres ? Une île perdue au bout du monde, un château du Roi-démon en ruines, une forêt qui constitue le donjon le plus primitif qui soit... Même face à des falaises vertigineuses ou à des monstres, l'elfe Snail continue de placer tranquillement des coffres au trésor. Comment les gens ordinaires peuvent-ils vivre dans un village entouré de monstres ? Et pourquoi Snail dépose-t-elle des coffres ? La clé pour résoudre ce dernier mystère, auquel même les amateurs de RPG ne sauraient répondre, se trouve entre les mains de l'ancienne disciple de Snail.