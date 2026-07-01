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Dungeon Elf Tome 2

Slan River

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Comment les gens ordinaires peuvent-ils survivre dans un monde rempli de monstres ? Une île perdue au bout du monde, un château du Roi-démon en ruines, une forêt qui constitue le donjon le plus primitif qui soit... Même face à des falaises vertigineuses ou à des monstres, l'elfe Snail continue de placer tranquillement des coffres au trésor. Comment les gens ordinaires peuvent-ils vivre dans un village entouré de monstres ? Et pourquoi Snail dépose-t-elle des coffres ? La clé pour résoudre ce dernier mystère, auquel même les amateurs de RPG ne sauraient répondre, se trouve entre les mains de l'ancienne disciple de Snail.

Par Slan River
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Slan River

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Dungeon Elf Tome 2

Slan River

Paru le 01/07/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041119622
9791041119622
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