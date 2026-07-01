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Les Adieux ne durent jamais

Laurent Bonneau, Jim

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Pour réussir à faire son deuil, il faut parfois que les morts reviennent nous aider. Mattéo vient de perdre son père. Victor tombe amoureux trop vite. Lennon croit encore au pouvoir des chansons. C'est l'histoire de trois amis partis en road trip, de nuits trop courtes, de fêtes de village et de concerts ratés... Et de cette maison, surtout, qu'ils vont devoir vider. La maison du père. Les silences. Et les mots laissés sur un miroir. Les adieux ne durent jamais est une oeuvre rare sur l'intime et les fantômes qui nous traversent. Après le succès de L'étreinte, Jim & Laurent Bonneau nous entraînent dans un récit existentiel, sensible et profondément ambitieux dans sa manière de faire exister ses personnages bien au-delà du livre. Les êtres chers s'éteignent. Et nous parlent enfin.

Par Laurent Bonneau, Jim
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Laurent Bonneau, Jim

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Divers

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Les Adieux ne durent jamais

Laurent Bonneau, Jim

Paru le 01/07/2026

328 pages

Bamboo Editions

29,90 €

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Scannez le code barre 9791041117765
9791041117765
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