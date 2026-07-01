Pour réussir à faire son deuil, il faut parfois que les morts reviennent nous aider. Mattéo vient de perdre son père. Victor tombe amoureux trop vite. Lennon croit encore au pouvoir des chansons. C'est l'histoire de trois amis partis en road trip, de nuits trop courtes, de fêtes de village et de concerts ratés... Et de cette maison, surtout, qu'ils vont devoir vider. La maison du père. Les silences. Et les mots laissés sur un miroir. Les adieux ne durent jamais est une oeuvre rare sur l'intime et les fantômes qui nous traversent. Après le succès de L'étreinte, Jim & Laurent Bonneau nous entraînent dans un récit existentiel, sensible et profondément ambitieux dans sa manière de faire exister ses personnages bien au-delà du livre. Les êtres chers s'éteignent. Et nous parlent enfin.