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#Comics

Marvel Zombies : Une histoire de mort

Parker ethan S., Griffin Sheridan

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Le voyage spatial le plus important de l'histoire de Marvel marque le début de la fin ! Dans un univers parallèle, les Quatre Fantastiques reviennent de leur premier séjour dans l'espace avec des pouvoirs fabuleux... mais aussi un appétit certain pour la chair humaine ! Les événements des Guerres Secrètes et de Civil War seront bien différents pour ces héros d'un nouveau genre ! Les Marvel Zombies sont toujours aussi populaires, et il était logique qu'ils passent à la moulinette Red Band, qui permet aux scénaristes et dessinateurs de pousser encore plus loin le gore ! Cet album revient aux origines du virus qui a transformé les super-héros en morts-vivants assoiffés de sang, et retrace leur histoire sur le long terme.

Par Parker ethan S., Griffin Sheridan
Chez Panini comics

|

Auteur

Parker ethan S., Griffin Sheridan

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Marvel Zombies : Une histoire de mort

Parker ethan S., Griffin Sheridan

Paru le 03/06/2026

120 pages

Panini comics

18,00 €

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