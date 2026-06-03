Marvel Zombies : Une histoire de mort

Le voyage spatial le plus important de l'histoire de Marvel marque le début de la fin ! Dans un univers parallèle, les Quatre Fantastiques reviennent de leur premier séjour dans l'espace avec des pouvoirs fabuleux... mais aussi un appétit certain pour la chair humaine ! Les événements des Guerres Secrètes et de Civil War seront bien différents pour ces héros d'un nouveau genre ! Les Marvel Zombies sont toujours aussi populaires, et il était logique qu'ils passent à la moulinette Red Band, qui permet aux scénaristes et dessinateurs de pousser encore plus loin le gore ! Cet album revient aux origines du virus qui a transformé les super-héros en morts-vivants assoiffés de sang, et retrace leur histoire sur le long terme.