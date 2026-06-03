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X-Men : L'Ère de Revelation N°06

Saladin Ahmed, Gail Simone, Gerry Duggan

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Wolverine affronte Logan dans un ultime duel ! Gambit se retrouve seul face à Namor et à deux menaces cosmiques, tandis que Malicia et Tornade unissent leurs forces pour combattre un ancien mal, qu'elles ont involontairement réveillé. Pendant ce temps, Sinistre avance ses plans... mais quelles sont ses véritables intentions ? Alors que l'événement touche à sa fin, ce numéro clôt une première salve de sept sagas. Le sommaire est si chargé que quelques pages supplémentaires ont été nécessaires pour tout contenir ! L'ERE DE REVELATION s'achèvera en apothéose au mois de juillet.

Par Saladin Ahmed, Gail Simone, Gerry Duggan
Chez Panini comics

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Auteur

Saladin Ahmed, Gail Simone, Gerry Duggan

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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X-Men : L'Ère de Revelation N°06

Saladin Ahmed, Gail Simone, Gerry Duggan

Paru le 03/06/2026

184 pages

Panini comics

16,00 €

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Scannez le code barre 9791039146746
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