Doom World N°08 : Le règne de Fatalis

Ryker a des plans pour le Hulk rouge, mais tous les membres du Projet Alpha ne sont pas d'accord. Thunderbolt Ross décide de contre-attaquer et de prendre sa revanche sur Fatalis. Quant aux Fugitifs, le règne du tyran sera-t-il l'occasion pour eux de se retrouver ? Ce dernier numéro de DOOM WORLD conclut les deux séries encore inachevées liées à One World Under Doom. Au programme : une triple dose de la série Red Hulk et une double dose de Runaways, avec Thunderbolt Ross prêt à jouer un rôle déterminant dans l'avenir de l'univers Marvel !