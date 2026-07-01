Coeur de bloc T02

Jusqu'à récemment, Cobb se voyait comme quelqu'un de solitaire et casanier. Mais lorsqu'une mystérieuse carte au trésor attise la curiosité de Rochelle, sa nouvelle amie, il se retrouve entraîné dans une aventure extraordinaire aux côtés de son frère Flint, avide de découvertes. Ce trio improbable forme une équipe atypique, mais dans le monde de Minecraft, survivre passe parfois par des amitiés inattendues. Un nouvel album inédit qui poursuit les aventures de Cobb, un simple fermier au quotidien bien tranquille. Après le succès colossal du premier film Minecraft en 2025, un deuxième long métrage est d'ores et déjà prévu pour l'été 2027.