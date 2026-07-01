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#Imaginaire

Coeur de bloc T02

Jeremy Lawson, Andrew Clemson

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Jusqu'à récemment, Cobb se voyait comme quelqu'un de solitaire et casanier. Mais lorsqu'une mystérieuse carte au trésor attise la curiosité de Rochelle, sa nouvelle amie, il se retrouve entraîné dans une aventure extraordinaire aux côtés de son frère Flint, avide de découvertes. Ce trio improbable forme une équipe atypique, mais dans le monde de Minecraft, survivre passe parfois par des amitiés inattendues. Un nouvel album inédit qui poursuit les aventures de Cobb, un simple fermier au quotidien bien tranquille. Après le succès colossal du premier film Minecraft en 2025, un deuxième long métrage est d'ores et déjà prévu pour l'été 2027.

Par Jeremy Lawson, Andrew Clemson
Chez Panini comics

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Auteur

Jeremy Lawson, Andrew Clemson

Editeur

Panini comics

Genre

Aventure

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Coeur de bloc T02

Jeremy Lawson, Andrew Clemson

Paru le 01/07/2026

80 pages

Panini comics

13,99 €

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