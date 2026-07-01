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Ya pas de mal à se faire du bien

Charx Tim, Tim Charx

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Une BD sur notre rapport intime au désir et à l'éducation sexuelle dans notre société contemporaine. Hugo, jeune homme inexpérimenté aussi bien dans le domaine professionnel que celui du sexe, se fait embaucher par Nathalie, patronne du love shop " Bienvenue au double sens ". Elle prend son nouvel employé sous son aile, le déniaisant intellectuellement et physiquement sur les nouvelles pratiques sexuelles, à travers des situations hilarantes et une clientèle gentiment délurée, le tout avec une grande bienveillance et pégadogie. Bienvenue au " Double-sens ", le love-shop où l'on parle sexe sans tabou et plaisir décomplexé !

Par Charx Tim, Tim Charx
Chez Fluide Glacial

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Auteur

Charx Tim, Tim Charx

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

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Ya pas de mal à se faire du bien

Charx Tim, Tim Charx

Paru le 01/07/2026

48 pages

Fluide Glacial

12,90 €

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9791038208551
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