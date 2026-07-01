Ya pas de mal à se faire du bien

Une BD sur notre rapport intime au désir et à l'éducation sexuelle dans notre société contemporaine. Hugo, jeune homme inexpérimenté aussi bien dans le domaine professionnel que celui du sexe, se fait embaucher par Nathalie, patronne du love shop " Bienvenue au double sens ". Elle prend son nouvel employé sous son aile, le déniaisant intellectuellement et physiquement sur les nouvelles pratiques sexuelles, à travers des situations hilarantes et une clientèle gentiment délurée, le tout avec une grande bienveillance et pégadogie. Bienvenue au " Double-sens ", le love-shop où l'on parle sexe sans tabou et plaisir décomplexé !