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#Roman jeunesse

La cabane à 13 étages

Andy Griffiths, Terry Denton

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Andy et Terry vivent en haut d'un arbre, dans une cabane. Mais attention, pas n'importe laquelle ! C'est une cabane à 13 étages avec un bowling, un bassin de requins mangeurs d'hommes, un laboratoire secret souterrain, un exterminateur de légumes, une fontaine de limonade et une machine qui t'envoie un chamallow dans la bouche dès que tu as un petit creux. Pas facile de travailler dans un endroit pareil ! Pourtant, Andy écrit et Terry dessine. La preuve ? Ouvre ce livre !

Par Andy Griffiths, Terry Denton
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Andy Griffiths, Terry Denton

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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La cabane à 13 étages

Andy Griffiths, Terry Denton trad. Samir Senoussi

Paru le 01/07/2026

244 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

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