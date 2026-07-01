Malédictions

Un campus sous tension Depuis qu'elle a découvert le livre des sortilèges, Reed teste quelques sorts en cachette. Bientôt, elle fait des rêves de plus en violents. Et ses cauchemars continuent à son réveil, car des élèves du campus se volatilisent, les unes après les autres. Pourquoi s'en prend-on à ces jeunes filles ? Leur seul point commun : ce sont toutes des amies de Reed... Secrets, sortilèges et suspicion La société secrète de Billings, les rivalités anciennes et la magie interdite convergent dans une spirale de menaces. Le campus, en apparence chic et serein, devient le théâtre d'un suspense pesant où chacun pourrait être le prochain sur la liste. L'ombre d'une vérité oubliée L'avant-dernier tome d'une saga addictive, qui mêle thriller, magie et drames adolescents. Idéal dès 13 ans, pour les lecteurs et lectrices passionnées par les intrigues à rebondissements et les atmosphères sombres à la Gossip Girl.