Nico, Evi et moi

Flora, 10 ans, a grandi entourée de frères et de ses nombreux cousins, mais elle se sent souvent à part. Les autres enfants la déconcertent, alors que les animaux, eux, ne la trahissent jamais. Lors du mariage de sa tante, elle fait la rencontre de deux enfants : Nico, le fils des wedding planners, toujours impeccable, et Evi, une fillette sûre d'elle, un peu hautaine. Flora pensait passer un été tranquille à aider son père paysagiste dans le jardin d'une magnifique villa, mais tout change lorsqu'elle découvre qu'elle devra partager ses journées avec Evi, la fille du propriétaire. Celui-ci, veuf depuis quelques années, va bientôt se remarier avec Joséphine, une femme aux manières simples et généreuses, qu'Evi refuse de voir prendre une place dans sa vie. Une histoire lumineuse sur l'amitié et la famille Un roman qui aborde avec finesse et humour les thèmes de la famille recomposée, la peur du changement et la force des liens choisis, offrant aux jeunes lecteurs une histoire réconfortante et pleine d'espoir. Une preuve que l'amitié peut naître là où on ne l'attend pas ! Une aventure du quotidien Une aventure qui naît du quotidien, des disputes, des réconciliations, des maladresses et des petits gestes. Les lecteurs retrouveront l'esprit des grandes séries jeunesse qui savent mêler humour, émotions et réalisme, et se laisseront emporter par une histoire qui fait rire, réfléchir et grandir.