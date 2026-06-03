The Island Villa

Un été, une île... et un amour impossible à ignorer. Catherine Swift, autrice connue pour ses romans d'amour ne connait pas le même succès dans la vraie vie. Trois mariages ratés ont fragilisé les liens avec ses filles. Pourtant elle est persuadée que sa nouvelle union sera celle qui réunira enfin sa famille. Adeline, forcée d'assister à ce désastre au sein de la villa de sa mère, à Corfou, replonge malgré elle dans des souvenirs douloureux : la séparation de ses parents, l'infidélité de sa mère et le bébé qui en a résulté. Mais ce paysage paradisiaque pourrait bien lui faire voir l'amour sous un nouvel angle...