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#Roman francophone

The Island Villa

Sarah Morgan

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Un été, une île... et un amour impossible à ignorer. Catherine Swift, autrice connue pour ses romans d'amour ne connait pas le même succès dans la vraie vie. Trois mariages ratés ont fragilisé les liens avec ses filles. Pourtant elle est persuadée que sa nouvelle union sera celle qui réunira enfin sa famille. Adeline, forcée d'assister à ce désastre au sein de la villa de sa mère, à Corfou, replonge malgré elle dans des souvenirs douloureux : la séparation de ses parents, l'infidélité de sa mère et le bébé qui en a résulté. Mais ce paysage paradisiaque pourrait bien lui faire voir l'amour sous un nouvel angle...

Par Sarah Morgan
Chez HarperCollins France

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Auteur

Sarah Morgan

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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The Island Villa

Sarah Morgan

Paru le 03/06/2026

400 pages

HarperCollins France

8,50 €

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