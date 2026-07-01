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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The perfect bookboyfriend

Kristen Rivers

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La libraire irlandaise et le bad boy sicilien : une romance impossible ? Erin a réalisé son plus grand rêve en ouvrant une librairie spécialisée dans la romance à Ghrian, une petite ville irlandaise. Mais elle déchante vite, car ses journées sont désespérément calmes... jusqu'à l'arrivée fracassante d'Albi ! Si elle se méfie d'abord de ce Sicilien qui a fui la mafia, il faut bien avouer que, quand elle l'embauche, il devient vite l'atout charme de la librairie. En effet, sur les réseaux et aux yeux des lectrices, il est l'incarnation même du perfect bookboyfriend, avec son sourire si irrésistible... et exaspérant ! OK, l'alchimie est indéniable entre eux, mais Erin n'oublie pas que le parfait petit ami n'existe que dans les livres. Niveau d'intensité : 2/4 Présence de trigger warnings "Une histoire rafraichissante, divertissante, avec une pointe de suspense et beaucoup d'amour et de bienveillance". Les lectures de Morgane A propos de l'autrice Née sous le soleil espagnol, Kristen Rivers a troqué son maillot de bain contre une doudoune pour s'installer dans la campagne alsacienne. Formée à la psychologie positive, elle aime donner le sourire à ses lecteurs. Sa passion pour les voyages l'inspire et apporte un vent d'évasion à ses écrits.

Par Kristen Rivers
Chez HarperCollins France

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Auteur

Kristen Rivers

Editeur

HarperCollins France

Genre

Comédie romantique et humorist

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The perfect bookboyfriend

Kristen Rivers

Paru le 01/07/2026

355 pages

HarperCollins France

4,99 €

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