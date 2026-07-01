Le complice

Parfois, la seule façon de récupérer un chef-d'oeuvre volé est de le voler à son tour. Gabriel Allon s'est vu confier la restauration de l'un des tableaux les plus importants de Venise. Mais, lorsqu'il découvre le corps d'une femme mystérieuse flottant dans les eaux de la lagune vénitienne, il se retrouve engagé dans une course désespérée pour retrouver un chef-d'oeuvre perdu de Léonard de Vinci. Un voyage élégant et raffiné au coeur des dessous obscurs du monde de l'art et des finances troubles du Vatican, où résoudre le crime parfait devient une plongée vertigineuse dans le meurtre, la cupidité et la corruption. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thibaud Eliroff A propos de l'auteur : Classé n° 1 sur les listes de best-sellers du New York Times, Daniel Silva est l'auteur d'une vingtaine de romans parmi lesquels L'Affaire Caravaggio, L'Espion anglais, La Veuve noire, L'Infiltré de Moscou. C'est sa série "Gabriel Allon" , mettant en scène un espion restaurateur d'art, qui lui vaut la reconnaissance internationale. Son oeuvre est acclamée par la critique et publiée avec succès dans plus de trente pays. Il vit en Floride avec sa femme, Jamie Gangel, envoyée spéciale pour CNN, et leurs jumeaux, Lily et Nicholas.