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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Gilded Serpent

Danielle L. Jensen

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Ils ont remporté de grandes victoires mais la guerre ne fait que commencer ! Lydia retourne à Mudaire pour commencer sa formation de guérisseuse au temple. Alors qu'elle se plonge dans l'histoire des divinités, elle découvre une vérité qui va changer sa vie pour toujours... La place de commandant de l'Armée royale est enfin à la portée de Killian ! Mais le passé pèse lourd sur ses épaules, et s'il embrasse le côté le plus sombre de sa Marque, il pourrait bien faire éclater un nouveau conflit. Marcus a vaincu le tyran Urcon et cherche à former une alliance avec les Arinocos. Mais savoir qu'un traître se cache parmi ses amis le hante, et pourrait bien lui coûter tout ce pour quoi il s'est battu... Déchirée entre son allégeance grandissante pour la Trente-septième et la nécessité de sauver son peuple, Teriana se retrouve empêtrée dans une toile de secrets. Le chemin sur lequel elle s'engage pourrait sauver tous ceux qu'elle aime... ou les envoyer directement dans la tombe. " Absolument impossible à reposer ! Dark Shores a tout ce que je recherche dans un roman de Fantasy : un monde original et nuancé, une galerie de personnages complexes et une intrigue pleine d'audace. J'en ai aimé chaque mot. " Sarah J. Maas

Par Danielle L. Jensen
Chez Bragelonne

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Auteur

Danielle L. Jensen

Editeur

Bragelonne

Genre

Mondes fantastiques

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Gilded Serpent

Danielle L. Jensen trad. Sophie Barthélémy

Paru le 01/07/2026

864 pages

Bragelonne

9,95 €

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