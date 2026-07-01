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Les Chroniques du magicien noir L'Intégrale

Trudi Canavan

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Il n'est pas toujours facile de suivre les traces de son père... Le jeune Lorkin, fils du haut seigneur Akkarin, en fait l'apprentissage. Bien déterminé à se montrer à la hauteur de son héritage héroïque, il se porte volontaire pour servir d'assistant au nouvel ambassadeur de la Guilde au Sachaka. Mais il ne tarde pas à être confronté à de sérieux ennuis... Et si Sonea, à qui une loi interdit de quitter la ville, ne peut rien pour sauver son propre fils, elle peut aider son vieil ami Cery. Depuis trop longtemps quelqu'un élimine les voleurs... en utilisant la magie. Soit un membre de la Guilde joue les justiciers, soit il y a une fois de plus un renégat en liberté dans les rues d'Imardin. Mais celui-ci maîtrise ses pouvoirs à la perfection... et est prêt à s'en servir pour tuer. La saga best-seller dans le monde entier " Trudi Canavan divertit et séduit ses lecteurs avec une plume simple et enjouée. " Fantasy Book Review " L'une des meilleures séries que j'ai jamais lues. Impossible à lâcher. La tension est constante et l'intrigue sans défaut. " Guardian " Saisissant et enchanteur. " SFX Cette édition contient les ouvrages suivants : La Mission de l'Ambassadeur, La Renégate et La Reine traîtresse.

Par Trudi Canavan
Chez Bragelonne

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Auteur

Trudi Canavan

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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Les Chroniques du magicien noir L'Intégrale

Trudi Canavan trad. Isabelle Troin

Paru le 01/07/2026

1520 pages

Bragelonne

25,95 €

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