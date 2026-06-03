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Renouveler notre vie chrétienne avec Thérèse des Andes

Alain-marie Lassus

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Jeune chilienne décédée à l'âge de 19 ans après seulement onze mois vécus au Carmel, canonisée en 1993 par Jean-Paul II, Thérèse des Andes fait partie de ces saints qui sont parvenus très jeunes à la sainteté. L'ardeur de son amour pour le Christ et de sa charité fraternelle, ainsi que sa joie profonde puisée en Dieu, sont manifestes dans sa vie et dans ses écrits et la rendent particulièrement attachante et stimulante pour aujourd'hui. Cette retraite spirituelle en sa compagnie est une occasion de la fréquenter de près, pour se laisser toucher par son zèle spirituel et être renouvelé par l'Esprit Saint dans les grandes dimensions de la vie chrétienne.

Par Alain-marie Lassus
Chez Editions du Carmel

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Auteur

Alain-marie Lassus

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Vie chrétienne

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Renouveler notre vie chrétienne avec Thérèse des Andes

Alain-marie Lassus

Paru le 03/06/2026

248 pages

Editions du Carmel

16,90 €

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