Renouveler notre vie chrétienne avec Thérèse des Andes

Jeune chilienne décédée à l'âge de 19 ans après seulement onze mois vécus au Carmel, canonisée en 1993 par Jean-Paul II, Thérèse des Andes fait partie de ces saints qui sont parvenus très jeunes à la sainteté. L'ardeur de son amour pour le Christ et de sa charité fraternelle, ainsi que sa joie profonde puisée en Dieu, sont manifestes dans sa vie et dans ses écrits et la rendent particulièrement attachante et stimulante pour aujourd'hui. Cette retraite spirituelle en sa compagnie est une occasion de la fréquenter de près, pour se laisser toucher par son zèle spirituel et être renouvelé par l'Esprit Saint dans les grandes dimensions de la vie chrétienne.