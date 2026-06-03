Les Noces Vénéneuses T01

Romelia est maudite. Ses fluides corporels contiennent un poison si puissant qu'il détruit tout ce qu'il touche. Cobaye, enfermée dans un laboratoire de recherche, elle a perdu tout espoir de mener une vie normale. C'est alors que Kuturi, un militaire désinvolte, la tire de l'enfer... et lui demande sa main. Quel secret cache le jeune général, pour vouloir d'une épouse si dangereuse ? Une romantasy sur le thème du mariage arrangé aux protagonistes aussi mystérieux qu'attachants !