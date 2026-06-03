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Les Noces Vénéneuses T01

Nijimi Oikawa

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Romelia est maudite. Ses fluides corporels contiennent un poison si puissant qu'il détruit tout ce qu'il touche. Cobaye, enfermée dans un laboratoire de recherche, elle a perdu tout espoir de mener une vie normale. C'est alors que Kuturi, un militaire désinvolte, la tire de l'enfer... et lui demande sa main. Quel secret cache le jeune général, pour vouloir d'une épouse si dangereuse ? Une romantasy sur le thème du mariage arrangé aux protagonistes aussi mystérieux qu'attachants !

Par Nijimi Oikawa
Chez Kazé Editions

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Auteur

Nijimi Oikawa

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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Les Noces Vénéneuses T01

Nijimi Oikawa

Paru le 03/06/2026

Kazé Editions

7,99 €

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Scannez le code barre 9782820355577
9782820355577
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