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Japon NED

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Cérémonie du thé et train à grande vitesse, écoles de geishas traditionnelles de Kyoto et quartier de magasins électroniques de Roppongi, pèlerinage au mont Fuji et néons criards de Shibuya, femmes en kimono ou en tenue de manga... Le Japon est par-dessus tout un pays de contrastes où cohabitent en permanence tradition la plus pure et extrême modernité. Avec National Geographic, partez à la découverte d'un archipel hors du commun et visitez les lieux les plus courus comme les plus insolites.

Par National g Collectif
Chez Editions Prisma

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Auteur

National g Collectif

Editeur

Editions Prisma

Genre

Guides pratiques

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Japon NED

National g Collectif

Paru le 03/06/2026

400 pages

Editions Prisma

26,94 €

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