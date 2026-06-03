La sentinelle du Petit Peuple - Tome 1 - La pommade de fée

Il est temps pour Adélaïde, loin de chez elle, immobilisée en maison de repos, de léguer à sa petite-fille son plus grand secret. Elle est la sentinelle du Petit Peuple, la protectrice des êtres féeriques qui sont les garants de l'équilibre de notre Terre. Elle lui transmet la recette de la pommade de fée : à son tour, Elina pourra voir ce monde merveilleux et découvrir sa nouvelle mission. Car l'heure est grave. Au lac, l'ondine a disparu et le Petit Peuple a besoin de son aide. Pour protéger les humains et les êtres féeriques, en poursuivant son apprentissage auprès de sa grand-mère, Elina devra aussi dissimuler à sa mère ses nouveaux pouvoirs...