Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La sentinelle du Petit Peuple - Tome 1 - La pommade de fée

Carbone, Véronique Barrau, Charline Forns

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est temps pour Adélaïde, loin de chez elle, immobilisée en maison de repos, de léguer à sa petite-fille son plus grand secret. Elle est la sentinelle du Petit Peuple, la protectrice des êtres féeriques qui sont les garants de l'équilibre de notre Terre. Elle lui transmet la recette de la pommade de fée : à son tour, Elina pourra voir ce monde merveilleux et découvrir sa nouvelle mission. Car l'heure est grave. Au lac, l'ondine a disparu et le Petit Peuple a besoin de son aide. Pour protéger les humains et les êtres féeriques, en poursuivant son apprentissage auprès de sa grand-mère, Elina devra aussi dissimuler à sa mère ses nouveaux pouvoirs...

Par Carbone, Véronique Barrau, Charline Forns
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Carbone, Véronique Barrau, Charline Forns

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La sentinelle du Petit Peuple - Tome 1 - La pommade de fée par Carbone, Véronique Barrau, Charline Forns

Commenter ce livre

 

La sentinelle du Petit Peuple - Tome 1 - La pommade de fée

Carbone, Véronique Barrau, Charline Forns

Paru le 03/06/2026

56 pages

Editions Dupuis

3,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808516778
9782808516778
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.