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Les soeurs Grémillet - Tome 2 - Les amours de Cassiopée

Alessandro Barbucci, Gregorio giovanni Di

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Haut les coeurs ! Comme tous les étés, les soeurs Grémillet vont passer les vacances à la campagne chez leur grand-mère, sauf que cette année Cassiopée, la cadette, a le coeur brisé : Ulysse, son amoureux, est resté en ville. Elle ne peut même pas confier sa peine à ses soeurs qui ne comprendraient pas. Mais à leur arrivée dans le village, un autre prétendant l'attend : le bel Olivier. Il leur apprend qu'un mystérieux fantôme sonne les cloches de l'ancienne église pendant la nuit.

Par Alessandro Barbucci, Gregorio giovanni Di
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Alessandro Barbucci, Gregorio giovanni Di

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

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Les soeurs Grémillet - Tome 2 - Les amours de Cassiopée

Alessandro Barbucci, Gregorio giovanni Di

Paru le 03/06/2026

72 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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