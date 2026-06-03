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#Roman francophone

The Defender

Ana Huang

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Il doit jouer selon les règles ... mais pour elle, il les enfreindrait toutes. En tant que capitaine du club de foot de Blackcastle et l'un des athlètes les mieux payés du milieu, Vincent DuBois devrait être au sommet de sa carrière. Mais quand sa notoriété attire le danger sur le pas de sa porte, il se retrouve confronté au pire scénario possible : partager secrètement un appartement avec la fille de son entraîneur, tout en sachant pertinemment la tentation qu'elle représente pour lui. Lorsque son tout nouveau quotidien dégénère en un pari qui les oblige à se rapprocher davantage, il se rend compte à quel point la situation est bien plus compliquée qu'il ne le pensait. Il a toujours joué pour gagner - mais pour elle, il pourrait tout risquer. En tant que nutritionniste sportive et fille d'un entraîneur de foot légendaire, Brooklyn Armstrong est habituée à côtoyer des athlètes de haut niveau. Cependant, aucun joueur ne l'énerve autant que Vincent, le frère de sa meilleure amie, aussi arrogant que magnifique. Elle a quitté la Californie en espérant trouver un nouveau départ, et il est le genre de distraction dont elle n'a pas besoin. Désormais, il dort dans la pièce d'à côté, alors que sa carrière de nutritionniste est en suspens et que ses défenses s'effritent peu à peu. Peu importent les étincelles qu'il y a entre eux, une relation entre le capitaine de l'équipe et la fille de l'entraîneur ne pourrait jamais fonctionner... pas vrai ?

Par Ana Huang
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Ana Huang

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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The Defender

Ana Huang trad. Anath Riveline

Paru le 03/06/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

18,95 €

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